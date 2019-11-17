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Кабмин отменил ограничение тарифов на горячую воду и отопление

17 ноября 2019, 10:31

Кабмин отменил ограничение тарифов на горячую воду и отопление

На заседании 15 ноября Кабинет Министров Украины отменил принятое прошлым правительством постановление №560, которое устанавливало предельный тариф на тепло и горячую воду в Киеве и городах областного значения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

«Решение обеспечивает устойчивое прохождение отопительного сезона и устраняет угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов», – заявили в министерстве.

Установление предельных тарифов является экономически необоснованным и ставит города перед угрозой отключения отопления и горячего водоснабжения, утверждают в министерстве.

Постановление устанавливало граничный тариф на тепло на уровне 1400 грн/Гкал на отопительный сезон 2019–2020 годов, тогда как средневзвешенный тариф по Украине на тепловую энергию по состоянию на 1 мая 2019 составлял 1807 грн/Гкал, подчеркнули в Минэкоэнерго.

По оценке правительства, ограничение привело бы к дополнительным расходам местных бюджетов за время отопительного сезона на сумму 7 млрд гривен.

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