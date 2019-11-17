Захваченные в Керченском проливе корабли передадут Украине 18 ноября

Три украинских судна - буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск» буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне, которая состоится 18 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «пограничного управления ФСБ России по Республике Крым».



Отмечается, что корабли передаются в соответствии с достигнутыми российско-украинскими договоренностями.



В пограничном ведомстве воздержались от каких-либо подробностей, касающихся процедуры передачи.