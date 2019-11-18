«Метинвест» сократит до трети админперсонала

В начале 2020 года «Метинвест» Рината Ахметова сократит до 30% административного персонала из-за того, что металлургия «входит в самый жесткий глобальный кризис за последние 10 лет». Об этом сообщает MRPL.CITY со ссылкой на заявление холдинга.



Компания сократит выполнение инвестиционной программы 2019 года, приостановит реализацию отдельных проектов, кроме критичных, а также снизит расходы на командировки.



«Металлургическая отрасль циклична, поэтому Группа Метинвест рассматривает текущий кризис как временное явление», — заявили в «Метинвесте».



Как уверяют в компании, о массовых сокращениях на производстве речи не идет.

На днях издание Минпром сообщило, что в сентябре и октябре выплавка стали в Украине упала на 10%, что спроецировано вхождением в новый мировой кризис в металлургии из-за торговых противостояний между Китаем и США.



За 9 месяцев 2019 года выручка предприятий Донецкой области от экспорта сократилась на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает облстат. Отмечается, что в значительной степени это связано со снижением цен на внешних рынках сбыта черных металлов, которые за 9 месяцев обеспечили в области 80,9% валютных поступлений от экспорта всех товаров.