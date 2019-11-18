«Газпром» направил Украине предложение по транзиту

«Газпром» направил в «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через Украину сроком на один год. Об этом сообщает РБК.



Для продления действующего договора «Газпром» считает необходимым:



— отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств;



— отменить решение Антимонопольного комитета Украины о штрафе для «Газпрома» за «нарушение экономической конкуренции;



— отзыв ходатайства «Нафтогаза» об инициировании Еврокомиссией расследования против «Газпрома».



Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря.