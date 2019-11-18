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На Донетчине СБУ обнаружила копанку, где нелегально работали более 30 горняков

18 ноября 2019, 19:32

На Донетчине СБУ обнаружила копанку, где нелегально работали более 30 горняков

Служба безопасности Украины блокировала нелегальную добычу угля на закрытой шахте на Донбассе, где нелегально были трудоустроены более 30 шахтеров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Шестеро жителей Киева, Покровска и временно оккупированного Енакиево организовали противоправную добычу полезных ископаемых на территории закрытой шахты "Горняк". Выборка угля на подпольном предприятии, где работало более 30 горняков, происходила круглосуточно в две смены без соблюдения каких-либо правил безопасности"», - говорится в сообщении.

Для легализации добытого угля использовалась поддельная документация одного из угольных предприятий региона. Уголь реализовывался в учреждениях и организациях Днепропетровской, Запорожской и западных областей Украины.

«За полгода функционирования нелегального бизнеса злоумышленники успели добыть почти 2,5 тысячи тонн угля. Убытки государства составили более 8 млн гривен. По заключению экспертов незаконная деятельность могла привести к экологической катастрофе: возрастала опасность оползней и протекания подземных вод», - рассказали в СБУ.

Во время обысков правоохранители изъяли шахтное оборудование, транспортные средства, банковские карты, печати и штампы предприятий, задействованных в схеме, а также документы, доказывающие незаконные сделки.

Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 272 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

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