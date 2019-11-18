В Константиновке в результате взрыва гранаты погиб мужина

Житель Константиновки получил смертельные травмы в результате взрыва гранаты Ф-1. Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти погибшего. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Донецкой области.



Происшествие случилось в субботу около 18:00 вблизи частного дома. Свидетели услышали на улице взрыв и сообщили об этом в полицию.



«На месте происшествия правоохранители предварительно выяснили, что 61-летний мужчина по личным причинам решил покончить с собой. Во время осмотра места трагедии никаких записок обнаружено не было. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу», - говорится в сообщении.



По данному факту открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».