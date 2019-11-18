В Минобороны считают возвращение Россией кораблей исполнением решения Морского трибунала

Возвращенные российской стороной малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» продолжат работу в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины, заявляет министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.



Министр отметил, что возвращение захваченных в ноябре 2018 года судов не является актом доброй воли с российской стороны.



«Я рассматриваю эти события как не что иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала», - написал Загороднюк в своем телеграмм-канале.



Он отметил, что после получения судов специалисты их осмотрят и дадут рекомендации, каким образом можно скорее их вернуть в службу.