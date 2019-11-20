«ДНР»: В Харцызске мужчина угрожал взорвать троих подростков

В Харцызске (не подконтролен украинским властям) «полицейские» задержали 24-летнего мужчину, который угрожал троим подросткам ручной гранатой. Об этом сообщает пресс-служба «МВД» при группировке «ДНР».



«Стражи порядка по "горячим следам" задержали злоумышленника, который в центре города Харцызска угрожал гранатой троим горожанам возрастом от 16 до 17 лет. В отношении ранее судимого фигуранта возбуждено уголовное дело», — отмечается в сообщении.



Уточняется, что 24-летний мужчина в нетрезвом состоянии попросил у парней закурить. После того, как они ответили отказом, незнакомец вытащил из кармана гранату РГД и демонстративно пытаясь выдернуть чеку. Испуганные подростки стали убегать от злоумышленника, однако тот начал их преследовать. Впоследствии они обратились за помощью в «полицию».



В отношении задержанного возбуждены два уголовных дела по статьям «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Максимальная мера наказания — лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей (30 тысяч гривен).