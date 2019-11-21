Чиновники Славянска переплатили 1,3 млн за оборудование для бассейна

В Славянске должностные лица городского физкультурно-оздоровительного комплекса подозреваются в растрате более миллиона бюджетных средств. Об этом сообщает «Вчасно».



В июне 2018 КУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс Славянского горсовета и ЧП Сергей Гладких заключили договор на выполнение работ по реконструкции системы по дезинфекции воды в городском бассейне.



Стоимость работ по данному договору составила 2,19 млн гривен.



В ходе анализа заключенного договора установлено, что должностные лица физкультурно-оздоровительного комплекса, вступив в преступный сговор с предпринимателем Гладких, внесли в акт выполненных строительных работ завышенную цену.



В настоящее время полиция проводит расследование по признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».