В Мариуполе неизвестные напали на рыбацкий сейнер и пытались его взорвать

В Мариуполе неизвестные 17 ноября напали на рыбацкий сейнер. В рыбном порту злоумышленники планировали поджечь сразу два пришвартованных рядом рыболовецких судна. Об этом сообщает 0629 со ссылкой на владелицу рыболовецкого судна СЧС 1047 Наталью Глинскую.



Владелица сейнера считает, что улики, которые можно было бы исследовать, два дня пролежали под открытым небом, и были изъяты в понедельник во второй половине дня.



«Есть улики, по которым могла бы отрабатывать собака, они просто пролежали несколько дней», - отметила Глинская.



Матрос Николай, который в тот день находился на судне, рассказал, что неизвестные зашли на территорию рыбного порта между 2:00 - 3:00.



«Моя собака по кличке Мартин залаяла. Я вышел. Человек в балаклаве тыкнул мне палец в живот и сказал: "Если будете слушать мои команды, вашей жизни ничего не угрожает. Заходите в каюту, одевайте одежду, возьмите ценные вещи..."», - рассказал мужчина.



Он говорит, что злоумышленники вывели двух матросов с судна.



Владельцы поврежденного судна написали письма в прокуратуру, СБУ, ОБСЕ и другие инстанции.



По данным полиции, в 2:25 пять вооруженных мужчин проникли на территорию рыбного порта и подбежали к судну СЧС 1047 — рыболовному сейнеру, который принадлежит компании «Интерфиш» (владелица Наталья Глинская), «обезвредили» двух вахтеров, зашли с канистрой с топливом в трюм и попытались поджечь. В связи с распространением паров топлива, произошел взрыв без сильного последующего горения.



Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».