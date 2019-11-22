Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Пентагон передаст Украине оставшуюся часть помощи в течение нескольких недель

22 ноября 2019, 10:20

Пентагон передаст Украине оставшуюся часть помощи в течение нескольких недель

Пентагон намерен передать остаток военной помощи Украине в течение следующих нескольких недель. Об этом представитель военного ведомства США сообщил «Голосу Америки».

Он напомнил, что Пентагон предоставил Украине 214 из 250 миллионов долларов, заложенных Конгрессом в оборонный бюджет США на 2019 год.

На этой неделе четыре сенатора-демократа обратились с письмом к министру обороны США Марку Эсперу, выражая обеспокоенность неполучением Украиной всей суммы.

«Мы ассигновали эти деньги. Они должны быть израсходованы в течение прошлого финансового года, до 1 октября. Уже подходит к концу ноябрь, а деньги все еще не израсходованы. Это деньги, которые должны быть потрачены на критически важное военное оборудование, чтобы защитить Украину. Сейчас мы говорим о 15−20% всех денег, которые все еще в Пентагоне. После всей этой публичности, трудно представить, что администрация Трампа не дает эти деньги Украине», — сказал один из авторов письма сенатор Дик Дурбин.

Высокопоставленная чиновница Пентагона Лора Купер, которая непосредственно занимается вопросами военной помощи Украине, объяснила, что после того, как 11 сентября была разблокирована помощь Киеву, в Пентагоне работали, чтобы успеть предоставить эти деньги. По ее словам, удалось обеспечить выделение 86% средств до конца финансового года. «Это больше, чем мы сначала думали, нам удастся сделать», — отметила Купер.

Она пояснила, что благодаря положению в бюджетной резолюции, Пентагон сможет обеспечить выделение аналогичной неизрасходованной суммы позже и Украина получит всю помощь, которая была заложена в бюджет 2019 года в рамках фонда Инициатива безопасности помощи Украине.

«Учитывая, насколько критически важны эти средства для усиления безопасности Украины и противостояния российской агрессии, я благодарю Конгресс за его инициативу», — подчеркнула топ-чиновница.

Ранее стало известно, что Украина не получила свыше 35 миллионов долларов из общего объема военной помощи, выделение которой ранее приостанавливал президент США Дональд Трамп.

ТЕГИ

Прочее
Военная помощь США-Украина

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:04
«ДНР» будет наказывать за несогласованную продажу алкоголя
12:06
Денисова пожаловалась послу ФРГ на визит немецкого депутата в Донецк
11:46
Компания Курченко получила двухлетнюю отсрочку по долгу за уголь Донбасса
09:37
Украина и «ДНР» начали демонтаж укреплений у Петровского
09:31
ООН направила в сторону Донецка 157 тонн гуманитарной помощи
08:58
ОБСЕ слышала стрельбу на участке разведения у Петровского
08:31
В Торезе была взорвана машина: погиб ее владелец
20:11
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:38
Люди уже пользуются мостом в Станице Луганской
09:46
Российские «гумконвои» в очередной раз приехали в Донецк и Луганск
21:35
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:31
«ЛНР» приговорила жителя Харькова к 10 годам тюрьмы за «шпионаж»
13:17
В «ДНР» отрицают, что исключат украинский язык из обязательной программы в школах
12:04
«ДНР»: В Харцызске мужчина угрожал взорвать троих подростков
08:18
ОБСЕ зафиксировала следы обстрелов возле школы и на дороге на Донбассе
все новости
14:00
Дочь экс-мэра Дружковки и фигурантка уголовных дел стала помощницей нардепа от ОПЗЖ
13:04
«ДНР» будет наказывать за несогласованную продажу алкоголя
12:22
Москалькова рассказала о работе с Козаком и Сурковым над возвращением россиян из тюрем Украины
12:06
Денисова пожаловалась послу ФРГ на визит немецкого депутата в Донецк
11:46
Компания Курченко получила двухлетнюю отсрочку по долгу за уголь Донбасса
11:41
ЕС ждет от Киева усиления социальной поддержки жителей ОРДЛО
11:16
Полиция провела отработку в Золотом
10:34
Иванисова исключат из фракции «Слуги народа»
10:20
Пентагон передаст Украине оставшуюся часть помощи в течение нескольких недель
09:37
Украина и «ДНР» начали демонтаж укреплений у Петровского
09:31
ООН направила в сторону Донецка 157 тонн гуманитарной помощи
08:58
ОБСЕ слышала стрельбу на участке разведения у Петровского
08:31
В Торезе была взорвана машина: погиб ее владелец
07:39
Сутки на Донбассе: пострадали трое украинских военных
22:56
Украина обжаловала приговор итальянского суда нацгвардейцу Маркиву
все новости
ВИДЕО
Разумков не стал говорить о продлении старого закона об «особом статусе» Донбасса. Хочет принятия нового
21 ноября, 13:35
Люди уже пользуются мостом в Станице Луганской
21 ноября, 10:38
Мост в Станице Луганской восстановлен. Зеленский приехал оценить работу
20 ноября, 15:17
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция