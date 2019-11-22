«ДНР» будет наказывать за несогласованную продажу алкоголя

На подконтрольной группировке «ДНР» территории будет введена уголовная ответсвенность за несогласованную розничную продажу алкоголя. Соответсвующий «закон» приняли «депутаты», передает пресс-служба «народного совета «ДНР».



Теперь так называемый уголовный кодекс будет дополнен статьей «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции».



В «ДНР» обещают привлекать к уголовной ответсвенности, если такая продажа алкоголя велась неоднократно.



Санкции новой статьи предусматривают штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев, либо исправительные работы на срок до одного года.



Теперь бумагу отпраят на подпись главе «ДНР».