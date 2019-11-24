Президент Сербии признал, что сербское оружие могло оказаться на Донбассе

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна не продавала оружие в Украину, однако признал, что сербские минометные снаряды могли оказаться на Донбассе путем реэкспорта. Об этом он заявил в субботу в Северной Македонии, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сербский портал N1info.



«Они [оппозиция] обвинили нас в убийстве российских детей в Донецке и Луганске, потому что мы продаем оружие в Украину. Они хотят ухудшения отношений между нашей страной и Россией. Они показали документ, который должен продемонстрировать вину Сербии», - сказал Вучич.



Согласно обнародованным оппозиционеркой Мариникой Тепич документам о встрече представителя Украины с представителями сербского военного завода «Крушик», сербская компания «Техноремонт» купила партию мин производства завода у продавца Jugoimport SDPR, продала польской компании Nattan, представителем которой фактически был гражданин Украины Виталий Дементьев, а уже потом боеприпасы попали в Украину.



Вучич заявил, что министерство торговли Сербии позволило компании «Техноремонт» продать оружие польской компании Nattan, которая в документах, обнародованных опозиционеркой, названа конечным получателем оружия.



Сербский президент заверил, что, хотя все было сделано согласно закону и сделка была «чистая, как слеза», однако сербские спецслужбы предупредили Службу внешней разведки России о возможном реэкспорте вооружения в Украину.



Вучич также рассказал, что в агентство безопасности и информации Сербии вызвали владельца компании «Техноремонт» и говорили ему «не играть и не экспортировать в Украину, не угрожать отношениям с Россией».