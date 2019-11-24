Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским разведчиком. Узнал о роли РФ в «Л-ДНР»

Бывший «народный мэр» Горловки при группировке «ДНР» Эдуард Матюха является сотрудником Главного управления разведки Мнистерства обороны Украины. Об этом Матюха сам рассказал в сюжете «ТСН.Тиждень», также это подтвердили представители украинской разведки.



Отмечается, что ГУР вывезла Матюху с неподконтрольной территории Донецкой области. Предыдущие пять лет он провел в оккупации.



«Эдуард — это человек, который добывал очень много информации, которая необходима для оценки реальной ситуации на оккупированных территориях», — сказал представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.



В сюжете отмечается, что Матюха передал информацию об участии России в конфликте на Донбассе.



Матюха стал «народным мэром» Горловки в мае 2014 года, однако пробыл в этой роли недолго. По словам разведчика, его задачей была провокация конфликтов между разными группами боевиков, с чем он справился.



После этого Матюха стал первым секретарем горловского комитета «Компартии ДНР». Как сообщается, там он выяснил, что Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) является для Кремля важной платформой для координации непризнанных государств на постсоветском пространстве, в частности «ДНР» и «ЛНР». Отвечает за эту деятельность в Госдуме депутат от КПРФ Казбек Тайсаев.

Фото: КПРФ

Вместе с Тайсаевым Матюха формировал российские «гуманитарные конвои». По словам разведчика, эти «гумконвои» РФ использует для финансирования «Л-ДНР» — в них включают автомобили с наличными.



Матюха также подчеркивает, что Россия разрабатывает «план Б» — проведение «референдума» в ОРДЛО о вхождении этих территорий в состав РФ. По его словам, этот план может быть применен, если Украина не пойдет на политические уступки.



Кроме того, он указал, что существует также «план В» — возобновление проекта «Новороссия». По словам Матюхи, имеется в виду применение российской армии для захвата Харьковской и Одесской областей. О существовании такого плана также рассказал представитель ГУР Скибицкий. По его словам, это подтверждают и другие источники, а не только Матюха.