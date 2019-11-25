МТС продаст свою «дочку» в Украине за 734 миллиона долларов азербайджанской компании

Российская компания МТС подписала с OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольной азербайджанской телеком-компании Bakcell, соглашение о продаже компании «Vodafone Украина». Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление МТС.



МТС продаст украинское подразделение через свою дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l., которая зарегистрирована в Люксембурге. Она передаст «дочке» азербайджанской компании 100% долю в нидерландской Preludium BV — единственном акционере компании «Vodafone Украина». Сумма сделки составит 734 миллиона долларов. Она включает отложенный платеж на сумму порядка 84 миллионов долларов.



В МТС объяснили продажу своего украинского актива желанием сосредоточиться на российском рынке, генерирующем более 90% выручки группы.

«Vodafone Украина» — второй по величине оператор мобильной связи в стране (около 19,8 миллиона абонентов). Он единственный из «большой тройки» украинских операторов, чьи услуги связи по-прежнему доступны на неподконтрольной властям части Донбасса.



До декабря 2015 года оператор раболтал под брендом «МТС Украина».