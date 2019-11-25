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Порошенко рассказал, что дважды встречался с адвокатом Трампа

25 ноября 2019, 09:54

Порошенко рассказал, что дважды встречался с адвокатом Трампа

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что дважды встречался с адвокатом американского президента Руди Джулиани, который обещал ему поднять уровень сотрудничества между США и Украиной. Об этом Порошенко рассказал на Форуме по международной безопасности в Канаде, передает «Голос Америки».

На уточняющий вопрос, просил ли Джулиани что-то взамен за свои услуги, Порошенко сначала ответил уклончиво, но впоследствии дал однозначный ответ: «Смотрите, я президент Украины, великой Европейской нации, большой европейской страны, крупнейшей по территории в Европе. И конечно, я не могу представить такого типа разговоров со мной как с президентом Украины».

По его словам, адвокат Трампа не поднимал вопросы, связанные с нефтегазовой компанией Burisma или Байденов.

В США продолжается скандал вокруг июльского телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении президента США. Политические оппоненты Трампа из Демократической партии считают, он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в желании избраться на второй срок.

Сам Трамп утверждает, что никакого давления на украинского лидера не было.

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