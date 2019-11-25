В Марьинке ранена мирная жительница

В Марьинке Донецкой области в результате обстрела получила ранения мирная жительница. Об этом заявили в штабе операции Объединенных сил.



«Около 12:00 в городе Марьинка гражданка Юлия Т. передвигалась по городу со своим трехлетним ребенком. Враг совершил несколько выстрелов. Пуля попала пострадавшей в грудную клетку и плечо слева», - говорится в сообщении.



Военнослужащие оказали необходимую первичную медицинскую помощь.Сейчас она находится в больнице города Курахово. По оценкам медиков, состояние раненой стабильное.