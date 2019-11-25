Зеленский о готовности Украины к переговорам в «нормандском формате»: Еще немного поработать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи в «нормандском формате» он будет говорить о прекращении огня на Донбассе. Об этом он рассказал в своем видеообращении в Facebook.



«Получили дату, подтвержденную четырьмя странами. <...> "Дожали", молодцы, очень важно разблокировать <...> эту возможность говорить о возвращении наших территорий, восстановление нашей территориальной целостности», - отметил Зеленский.



«Начнем готовиться к встрече. Честно говоря, готовы, но надо еще немного поработать. К сожалению, теряем наших героев, теряем лучших. И чем быстрее мы сможем поговорить о прекращении огня, тем меньше пострадает наших людей. <...> Надо заканчивать эту войну», - добавил он.



Президент пообещал, что будет записывать такой видеоотчет раз в неделю.



Встреча в «нормандском формате» должна состояться 9 ноября в Париже. В ней примут участие лидеры Украины, Германии, Франции и России. Последний раз такие переговоры происходили в октябре 2016 года.