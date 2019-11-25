КПВВ на Донбассе переходят на зимний график работы

Все контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с 1 декабря переходят на зимний график работы. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.



«Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будут осуществляться ежедневно с 8.00 до 17.00. Командование ОС обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок», - говорится в сообщении.



В штабе добавили, что за осенний период работы КПВВ линию разграничения пересекло более 3,2 млн человек и 389 тысяч транспортных средств.