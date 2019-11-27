Гендиректор «Зари» предложил владельцу определиться, нужна ли клубу Луганская прописка

Генеральный директор футбольного клуба «Заря» Сергей Рафаилов рассказал, что просил владельца клуба Евгения Геллера определиться нужна ли команде формальная луганская прописка. Об этом он заявил в интервью «ТаТоТаке».



Рафаилов отметил, что не видит предпосылок, что Луганск вернется под контроль Украины в ближайшие год-два.



«Я давно об этом говорил президенту [Евгению Геллеру], что надо опредиляться. Если играем в Запорожье... Какое-то решение нужно искать. Жить мечтой, что мы туда вернемся [в Луганск]. Приехать мы туда можем в любое время, но что мы там будем делать?» — сказал гендиректор клуба.



Также Рафаилов отметил, что клубу нужен спонсор или увеличение доходов от продажи билетов, так как Геллер не может увеличить финансирование. «Все его предприятия, которые принимали участие в финансировании, остались в Донецке», — пояснил гендиректор «Зари».