Премьер: переговоры о прямых поставках газа из РФ не ведутся

Украинская сторона не ведет никаких переговоров о прямых поставках газа из России. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства, передает «Европейская правда».



«У нас есть переговоры о продлении транзита газа в ЕС, это переговоры которые ведутся...Не существует отдельных переговоров о покупке газа в РФ», — подчеркнул Гончарук.



Премьер отметил, что Украине устроит контракт по европейским правилам на долгий период.



«Долгосрочный контракт это не вопрос денег, а вопрос энергетической безопасности», — подчеркнул глава правительства.



Также переговоры по прямым поставкам газа между Украиной и РФ Гончарук назвал сдачей интересов государства.



«Среди задач правительства — обеспечение роста украинской экономики. Мы будем делать все зависящее чтобы рыночными методами удешевить цены на энергоносители, но точно не ценой сдачи национальных интересов», — резюмировал Гончарук.