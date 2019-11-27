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Премьер: переговоры о прямых поставках газа из РФ не ведутся

27 ноября 2019, 21:54

Премьер: переговоры о прямых поставках газа из РФ не ведутся

Украинская сторона не ведет никаких переговоров о прямых поставках газа из России. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства, передает «Европейская правда».

«У нас есть переговоры о продлении транзита газа в ЕС, это переговоры которые ведутся...Не существует отдельных переговоров о покупке газа в РФ», — подчеркнул Гончарук.

Премьер отметил, что Украине устроит контракт по европейским правилам на долгий период.

«Долгосрочный контракт это не вопрос денег, а вопрос энергетической безопасности», — подчеркнул глава правительства.

Также переговоры по прямым поставкам газа между Украиной и РФ Гончарук назвал сдачей интересов государства.

«Среди задач правительства — обеспечение роста украинской экономики. Мы будем делать все зависящее чтобы рыночными методами удешевить цены на энергоносители, но точно не ценой сдачи национальных интересов», — резюмировал Гончарук.

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