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Жителя Киева, который воевал на Донбассе, задержали за продажу оружия

28 ноября 2019, 12:20

Жителя Киева, который воевал на Донбассе, задержали за продажу оружия

Правоохранители Киевской области задержали жителя Киева по подозрению в продаже огнестрельного оружия. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в области.

«Злоумышленник в целях конспирации пересылал "заказанный товар" частями, пользуясь услугами почтового оператора. Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 51-летний киевлянин, который участвовал в боевых действиях на востоке Украины», - говорится в сообщении.

При этом в полиции не уточнили, связана ли его незаконная деятельность с вооруженны конфликтом на Донбассе.

По данным правоохранителей, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение огнестрельного оружия в 2015 году. Тогда суд вынес ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком на 2 года.

Во время обыска в квартире столичного жителя сотрудники полиции обнаружили и изъяли 2 предмета, похожие на автоматы Калашникова, 4 пистолета, охотничье ружье, 10 гранат различных модификаций, запалы к гранатам, около 1,5 тысячи патронов различного калибра.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжается.

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