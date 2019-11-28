Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Британский институт указал Севастополь территорией РФ

28 ноября 2019, 16:20

Британский институт указал Севастополь территорией РФ

Международный институт стратегических исследований (IISS) указал аннексированный Севастополь территорией России. Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании.

«Мы крайне разочарованы последним номером журнала Survival, который выпускает Международный институт стратегических исследований, где Севастополь указан как часть России. Напоминаем, что Россия аннексировала Крым в 2014 году. Мы ожидаем от IISS удаления неправильного изображения и отображения правильной информации», – сказано в сообщении посольства.

В IISS пока что не комментируют требования посольства Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал компанию Apple за обозначение Крыму российской территорией в своих приложениях.

ТЕГИ

Места
Крым
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:16
Вступил в силу новый порядок пересечения КПВВ на Донбассе
08:55
В Раде создают программу соцзащиты жителей Донбасса. Учтена выплата пенсий Донецку и Луганску
21:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
14:13
В Горловке мужчина угрожал взорвать гранату
12:21
Глава «ЛНР» призвал не спешить с разведением войск на новых участках
11:10
«ЛНР» хочет продления действующего закона об «особом статусе» Донбасса
22:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:23
Зарегистрирован законопроект, который позволит жителям Донецка и Луганска получать пенсии
14:40
«ДНР» собирается превратить дом экс-регионала в «посольство»
10:12
В «ДНР» анонсировали прибытие очередного российского «гумконвоя»
08:37
В подконтрольном «ЛНР» Алчевске из-за аварии 19 домов - без отопления
22:57
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в Еленовке
20:32
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:05
«Vodafone Украина»: Смена собственника не повлияет на работу оператора в Донецке и Луганске
16:50
«ДНР»: Двое жителей Макеевки задержаны за разбойное нападение на АЗС
все новости
17:35
Зверобой повторила угрозы в адрес Зеленского после обысков ГБР
17:00
Непогода обесточила 11 населенных пунктов в Луганской области
16:48
Секретарь СНБО заявил, что разведение войск на Донбассе должно быть «с умом»
16:45
В МИД России считают, что «нормандский саммит» не станет «волшебной палочкой»
16:28
Зеленский и Меркель по телефону обсудили подготовку к «нормандской» встрече
16:20
Британский институт указал Севастополь территорией РФ
16:01
Апелляционный суд отказался арестовать Ляшко за драку с Герусом
15:48
В СЦКК обвинили боевиков в стрельбе возле двух из трех участков разведения на Донбассе
15:11
Ущерб, нанесенный захваченным украинским кораблям в России, оценили в 55 млн гривен
15:05
Замглавы МИД Зеркаль уходит в отставку
14:38
СНБО Украины разработал пять сценариев реинтеграции Донбасса
14:25
Кабмин ввел электронные декларации для посылок дороже 100 евро
14:07
Очередному российскому актеру запретили въезд в Украину
13:24
Мэр Константиновки только один раз за два года посетил заседания коллегии ДонОГА
13:11
Украинская сторона СЦКК: Угрозы наступления со стороны боевиков сейчас нет
все новости
ВИДЕО
Инспекторы не видели причин для проверки комбината Ахметова, разместившего миллионы тонн мусора в Сартане
27 ноября, 11:39
Как украинская власть восстанавливает инфраструктуру Донбасса  ►
26 ноября, 16:56
На Донетчине сгорели 6 домов после обстрела
25 ноября, 08:06
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция