Украина требует арестовать счета «Газпрома» в Латвии

«Нафтогаз Украины» подал иск в суд Видземского предместья в Риге, в котором требует принять обеспечительные меры для исполнения решения Стокгольмского арбитража, присудившего Киеву 2,6 млрд долларов по спору с «Газпромом» о транзите газа. Об этом сообщает РБК.



«5 ноября 2019 года ПАО "Газпром" стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" подала ходатайство в суд Видземского предместья г. Рига (Латвия) о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 года, а также о принятии обеспечительных мер», — сообщили в «Газпроме».



Судебное заседание должно состояться в конце апреля 2020 года. В «Газпроме» изучают возможности по защите своих интересов, говорится в отчете.