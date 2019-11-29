Глава ОБСЕ: Переговоры о новых участках разведения на Донбассе ведутся в ТКГ

Переговоры о возможных новых участках разведения войск на Донбассе ведутся в рамках Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщил глава ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.



«Идут переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы. Мы полностью это поддерживаем. Я не хочу сейчас говорить,что у нас получится. Но есть позитивный тренд, есть позитивная тенденция», — отметил Лайчак во время визита в Станицу Луганскую.



Глава ОБСЕ предложил дождаться саммита лидеров Украины, России, Франции и Германии в «нормандском формате», который состоится 9 декабря. «Тогда будем знать точнее», — резюмировал Лайчак.

Зеркальное разведение сил и средств в районе села Петровское Донецкой области завершилось 11 ноября. До этого стороны отвели войска в Станице Луганской и у Золотого в Луганской области.