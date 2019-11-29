Глава Луганщины: Через мост в Станице Луганской могут проезжать «скорые» и автомобили ритуальных служб

Глава Луганской облгосадминистрации заверил главу ОБСЕ и главу МИД Словакии Мирослава Лайчака в том, что автомобили скорой помощи смогут проехать по восстановленному мосту в Станице Луганской. Сегодня Лайчак посетил контрольный пункт пропуска в Луганской области.



«Только скорая торически сможет проехать, если случится форс-мажорная ситуация. И такого же плана может проехать машина ритуальной службы», — сообщил ему Гайдай.

Ежедневно пункт пропуска в Станице Луганской пересекают около 12 тысяч человек. На данный момент это единственный КПВВ в Луганской области.



Мост в Станице Луганской был разрушен в результате боевых действий в 2015 году, его восстановление началось только в этом году после разведения сил и средств на данном участке. Мост соединял подконтрольную с неподконтрольной властям территорию.



В конце июля в Станице Луганской состоялось зеркальное разведение вооруженных сил и средств, что позволило начать реконструкцию моста.



Несмотря на ремонт моста, пункт пропуска «Станица Луганская» останется пешеходным.