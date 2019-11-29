В «ЛНР» заявили о сложной ситуации с распространением ВИЧ

На подконтрольной группировке «ЛНР» территорию охарактеризовали ситуации с распространением ВИЧ-инфекции как сложную. Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.



«Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции на территории ЛНР остается сложной, регистрация новых случаев заболевания продолжается. Заболевание распространяется в большей мере половым путем и затрагивает все возрастные категории», — заявила главный врач Луганского центра по профилактике и борьбе со СПИД Елена Гриднева.



По ее словам, более половины ВИЧ-позитивных людей на подконтрольной группировке территории — лица трудоспособного и репродуктивного возраста.