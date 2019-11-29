В Донецкой области выросла задолженность по зарплате

Задолженность по заработной плате в Донецкой области на 1 ноября 2019 года составила 692,5 млн гривен. За октябрь 2019 года сумма долга увеличилась на 15,9% (на 94,9 млн гривен). Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.



Задолженность на предприятиях области составила на 1 ноября 2019 года 644,2 млн гривен, или 93% всех долгов. Это на 17,5% больше, чем было на 1 октября, и на 57,3% больше по сравнению с 1 января 2019 года.



В промышленности долги перед работниками в течение октября увеличились на 17,9%, и на 1 ноября 2019 года составили 612 млн гривен.



Наибольшая задолженность перед работниками предприятий угольной промышленности, которая на 1 ноября достигла 239,5 млн гривен



Как отмечается, долги по зарплате работникам экономически активных предприятий машиностроения на начало ноября 2019 года составили 220,7 млн гривен. Предприятий, занимающихся водоснабжением, канализацией и отходами, – 108 млн грн.