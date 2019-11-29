Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Донецкой области выросла задолженность по зарплате

29 ноября 2019, 22:48

В Донецкой области выросла задолженность по зарплате

Задолженность по заработной плате в Донецкой области на 1 ноября 2019 года составила 692,5 млн гривен. За октябрь 2019 года сумма долга увеличилась на 15,9% (на 94,9 млн гривен). Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Задолженность на предприятиях области составила на 1 ноября 2019 года 644,2 млн гривен, или 93% всех долгов. Это на 17,5% больше, чем было на 1 октября, и на 57,3% больше по сравнению с 1 января 2019 года.

В промышленности долги перед работниками в течение октября увеличились на 17,9%, и на 1 ноября 2019 года составили 612 млн гривен.

Наибольшая задолженность перед работниками предприятий угольной промышленности, которая на 1 ноября достигла 239,5 млн гривен

Как отмечается, долги по зарплате работникам экономически активных предприятий машиностроения на начало ноября 2019 года составили 220,7 млн гривен. Предприятий, занимающихся водоснабжением, канализацией и отходами, – 108 млн грн.

ТЕГИ

Прочее
задолженность по зарплате
Организации
управление статистики
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:49
Пушилин заявил, что «закон о границах ДНР» - для внутреннего пользования
21:57
Простояли 4 часа и развернулись обратно. В ОБСЕ рассказали о ситуации на блокпостах «ДНР»
20:55
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
16:51
В «ЛНР» заявили о сложной ситуации с распространением ВИЧ
12:13
«ДНР» обозначила в своих «границах» всю Донецкую область
22:50
Суд заочно приговорил главу «МЧС ДНР» к 12 годам тюрьмы
21:47
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:35
«ДНР» заявила о ранении мужчины на окраине Донецка
09:16
Вступил в силу новый порядок пересечения КПВВ на Донбассе
08:55
В Раде создают программу соцзащиты жителей Донбасса. Учтена выплата пенсий Донецку и Луганску
21:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
14:13
В Горловке мужчина угрожал взорвать гранату
12:21
Глава «ЛНР» призвал не спешить с разведением войск на новых участках
11:10
«ЛНР» хочет продления действующего закона об «особом статусе» Донбасса
22:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
все новости
23:49
Пушилин заявил, что «закон о границах ДНР» - для внутреннего пользования
22:48
В Донецкой области выросла задолженность по зарплате
21:57
Простояли 4 часа и развернулись обратно. В ОБСЕ рассказали о ситуации на блокпостах «ДНР»
20:55
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:51
АМКУ: Укроборонпром может попасть под санкции США из-за «Мотор Сичи» 
19:47
Украина и РФ обсуждают возможность выплаты «Газпромом» 3 млрд долларов по арбитражу газом
18:55
В зоне ООС погиб военный вследствие обстрелов
18:15
В ЕС сообщили, что переговоры по газу с Украиной и РФ запланированы на декабрь
17:49
КИУ: Нардепы от ОПЗЖ чаще всех прогуливают голосования в Раде
17:29
Зеленский: Коррупционеры должны понести ответственность, несмотря на фамилии
16:54
Госкомтелерадио нашло российскую пропаганду в детской книге
16:51
В «ЛНР» заявили о сложной ситуации с распространением ВИЧ
16:02
Минобороны обвинило боевиков в использовании мин, изъятых на участках разведения
15:38
У Путина призвали не завышать ожидания от «нормандской» встречи по Донбассу
15:21
НАБУ зафиксировало предложение Грымчаку должности «министра ДНР». Защита отрицает
все новости
ВИДЕО
Инспекторы не видели причин для проверки комбината Ахметова, разместившего миллионы тонн мусора в Сартане
27 ноября, 11:39
Как украинская власть восстанавливает инфраструктуру Донбасса  ►
26 ноября, 16:56
На Донетчине сгорели 6 домов после обстрела
25 ноября, 08:06
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция