Штаб ООС: На Донбассе были обстрелы, потерь нет

На Донбассе незаконные вооруженные формирования в субботу 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Согласно сообщению в соцсети Facebook, боевики обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Под огонь попали позиции неподалеку от Новолуганского, Водяного, Красногоровки и Старогнатовки.

29 ноября в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил.