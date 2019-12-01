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В Донецкой области напали на активиста – он больнице

01 декабря 2019, 11:30

В Донецкой области напали на активиста – он больнице

В Бахмуте (Донецкая область) вечером в пятницу 29 ноября на местного активиста Артема Мирошниченко напали. Сейчас мужчина находится в коме после операции. Об этом сообщил брат пострадавшего Сергей Мирошниченко, который просит в соцсети Facebook о помощи.

«29 ноября после 22 часов вечера по ул. Горького, в районе почтового отделения № 7 на моего брата Артема Мирошниченко, общественного активиста, было совершено нападение, в результате которого он получил тяжелые повреждения», - написал брат.

Сергей Мирошниченко призвал общественность обратить внимание на произошедшее.

Обстоятельства нападения выясняются.  

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