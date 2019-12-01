В Донецкой области напали на активиста – он больнице

В Бахмуте (Донецкая область) вечером в пятницу 29 ноября на местного активиста Артема Мирошниченко напали. Сейчас мужчина находится в коме после операции. Об этом сообщил брат пострадавшего Сергей Мирошниченко, который просит в соцсети Facebook о помощи.



«29 ноября после 22 часов вечера по ул. Горького, в районе почтового отделения № 7 на моего брата Артема Мирошниченко, общественного активиста, было совершено нападение, в результате которого он получил тяжелые повреждения», - написал брат.



Сергей Мирошниченко призвал общественность обратить внимание на произошедшее.



Обстоятельства нападения выясняются.