Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Кремле хотят, чтобы Украина показала готовность к двустороннему диалогу

01 декабря 2019, 15:25

В Кремле хотят, чтобы Украина показала готовность к двустороннему диалогу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Кремле готовы на двусторонние отношения с Украиной. При этом Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» в очередной раз обвинил украинскую власть в нежелании сотрудничать.

«Не мы сокращали двусторонние отношения, прерывали транспортное сообщение. Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, думаю, что за нами не заржавеет», — сказал министр, отвечая на вопрос о перспективе отношений Украины и России.

Он напомнил, что в Кремле видят возможность разговора президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

«Она (возможность, - ред.) не будет формальной, потому что это произойдет на полях другого мероприятия, но контакт будет, безусловно, полезен», - сказал Лавров.

Также он добавил, что «бессмысленно гадать», может ли эта встреча стать полноформатной.

9 декабря «нормандская четверка» (Украина, РФ, Франция, Германия) соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.

ТЕГИ

Люди
Владимир Путин Сергей Лавров Владимир Зеленский
Прочее
Нормандский формат Минские соглашения
Места
Украина-Россия

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:05
Украинизация «ДНР» и «украиногейт» в США ►
13:42
В «ЛНР» заявили, что российские паспорта получили более 48 тысяч человек
23:49
Пушилин заявил, что «закон о границах ДНР» - для внутреннего пользования
21:57
Простояли 4 часа и развернулись обратно. В ОБСЕ рассказали о ситуации на блокпостах «ДНР»
20:55
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
16:51
В «ЛНР» заявили о сложной ситуации с распространением ВИЧ
12:13
«ДНР» обозначила в своих «границах» всю Донецкую область
22:50
Суд заочно приговорил главу «МЧС ДНР» к 12 годам тюрьмы
21:47
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:35
«ДНР» заявила о ранении мужчины на окраине Донецка
09:16
Вступил в силу новый порядок пересечения КПВВ на Донбассе
08:55
В Раде создают программу соцзащиты жителей Донбасса. Учтена выплата пенсий Донецку и Луганску
21:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
14:13
В Горловке мужчина угрожал взорвать гранату
12:21
Глава «ЛНР» призвал не спешить с разведением войск на новых участках
все новости
15:40
На Донетчине мать и пятеро детей чуть не погибли от угарного газа
15:25
В Кремле хотят, чтобы Украина показала готовность к двустороннему диалогу
14:27
ОБСЕ видела более 40 смертей на КПВВ Донбасса за два года
14:16
У Путина высказались о его встрече с Зеленским: могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить 30 минут, а могут полтора часа
13:15
В Донецкой области перевернулся рейсовый автобус
11:30
В Донецкой области напали на активиста – он больнице
11:12
Беларусь и Россия планируют создать единые парламент и правительство
10:04
Министр: Украинский канал вещания для Донецка и Луганска будет запущен в феврале
09:34
Пожары в Донецкой области: есть погибшие и пострадавшие
09:15
Штаб ООС: На Донбассе были обстрелы, потерь нет
09:05
Украинизация «ДНР» и «украиногейт» в США ►
20:31
Определились соперники сборной Украины на Евро-2020
17:00
Украинцам пообещали снизить коммунальные тарифы
16:08
ОБСЕ снова зафиксировала мины на участке разведения в районе Золотого
14:53
Штаб: Боевики не дают гарантии прекращения огня для восстановления электроснабжения в Марьинка
все новости
ВИДЕО
Украинизация «ДНР» и «украиногейт» в США ►
01 декабря, 09:05
Инспекторы не видели причин для проверки комбината Ахметова, разместившего миллионы тонн мусора в Сартане
27 ноября, 11:39
Как украинская власть восстанавливает инфраструктуру Донбасса  ►
26 ноября, 16:56
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция