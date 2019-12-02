В РФ заявили о создании радиолокационного поля на границах

Министерство обороны России анонсировало создание вокруг границ страны радиолокационного поля для отслеживания пусков крылатых ракет, подъема в воздух иностранной боевой авиации и других аэродинамических целей. Об этом пишет РБК.



«В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям аналогично полю системы предупреждения о ракетном нападении», — цитирует агентство заявление Минобороны.



Первая из таких станций начала работу 1 декабря на территории Мордовии. Как заявлял командующий 1-й армией ПВО-ПРО Андрей Демин, «Контейнер» даст возможность видеть взлет палубной авиации в водах Балтийского, Черного и Средиземного морей, а также позволит фиксировать взлет тактической авиации, запуски крылатых ракет и единичные пуски гиперзвуковых ракет по объектам, расположенным на территории России.



Следующая должна прикрыть арктическое направление.