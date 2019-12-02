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Срна: Мы все ближе к возвращению в Донецк, скоро будем играть на «Донбасс Арене»

02 декабря 2019, 11:34

Срна: Мы все ближе к возвращению в Донецк, скоро будем играть на «Донбасс Арене»

Ассистент главного тренера футбольного клуба «Шахтер» Дарио Срна сделал обращение к жителям Донецка, в котором выразил надежду на скорое возвращение команды в родной город.

«Верю, мы все ближе к возвращению в родной Донецк, верю мы скоро будем дома, будем играть на Донбасс Арене! Вместе до конца!» — написал Срна в Instagram.

Также он опубликовал фотографию у дорожного указателя. «Донецк, 91 км. Так близко и так далеко», — отметил тренер «Шахтера».

 
 
 
 
 
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Дорогие дончане, дорогие болельщики Шахтера! Мы сильны вместе, мы живем одной большой мечтой вернуться домой! Верю, мы все ближе к возвращению в родной Донецк, верю мы скоро будем дома, будем играть на Донбасс Арене! Вместе до конца! Донецк, 91 км. Так близко и так далеко dear friends and fans of shakhtar we are stronger and better together and we must believe that one day we will return to our city donetsk and play in the donbass arena, donetsk 91 kilometers, so close so far

Публикация от darijosrna (@darijosrna)

Вчера «Шахтер» приехал в Мариуполь Донецкой области, где сыграл с одноименным клубом в рамках 16-го тура Украинской премьер-лиги. Встреча завершилась вничью — 1:1.

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