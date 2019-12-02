Срна: Мы все ближе к возвращению в Донецк, скоро будем играть на «Донбасс Арене»

Ассистент главного тренера футбольного клуба «Шахтер» Дарио Срна сделал обращение к жителям Донецка, в котором выразил надежду на скорое возвращение команды в родной город.



«Верю, мы все ближе к возвращению в родной Донецк, верю мы скоро будем дома, будем играть на Донбасс Арене! Вместе до конца!» — написал Срна в Instagram.



Также он опубликовал фотографию у дорожного указателя. «Донецк, 91 км. Так близко и так далеко», — отметил тренер «Шахтера».

Вчера «Шахтер» приехал в Мариуполь Донецкой области, где сыграл с одноименным клубом в рамках 16-го тура Украинской премьер-лиги. Встреча завершилась вничью — 1:1.