Зеленский допустил переговоры о транзите газа в рамках «нормандской» встречи, но без привязки к Донбассу

Президент Владимир Зеленский допустил, что вопрос о заключении нового контракта на транзит российского газа в Европу через Украину будет обсуждаться в рамках встречи в "нормандском формате" 9 декабря. При этом он указал, что это не должно быть связано с темой конфликта на Донбассе.



Об этом Зеленский сказал в интервью Der Spiegel и другим западным СМИ.



Украинский лидер признает, что газопровод "Северный поток-2" значительно ослабил позиции Украины на переговорах.



«Хотя наши европейские партнеры утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться. Однако если нам удастся заключить новый договор о транзите на срок до 10 лет, если европейцы нам помогут, а Россия не будет противиться этому, тогда мы сможем говорить, что "Северный поток-2″ не является политическим проектом. Пока что это утверждение без каких-либо оснований», — подчеркнул он.



Зеленский отметил, что во время телефонного разговора с ним президент России Владимир Путин принял к сведению позицию Украины по транзиту газа.



«Для меня важно, что проблема газа сама по себе является вопросом. Что бы ни пожелали обе стороны, это никоим образом не должны быть связано с Донбассом. Хотя не исключаю, что транзит газа также будет рассматривается в «нормандском формате», — сказал Зеленский.