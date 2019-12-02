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Убийцам сына Вячеслава Соболева грозит пожизненное заключение

02 декабря 2019, 16:14

Убийцам сына Вячеслава Соболева грозит пожизненное заключение

Преступникам, которые обстреляли внедорожник Range Rover в центре Киева, грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Об этом было объявлено в ходе совместного брифинга главы Нацполиции Игоря Клименко и начальника полиции Киева Андрея Крищенко. 

Также Крищенко подтвердил, что подозреваемыми являются молодые люди 18 и 19 лет, которые были задержаны правоохранителями. Он отметил, что это не жители Киева. По словам начальника столичной полиции, процессуально, подозрение задержанным правоохранители еще не предъявили.

Клименко отметил, что правоохранители нашли оружие, из которого было осуществлено убийство. Крищенко добавил, что выстрел был произведен из карабина калибра 7,62.

Вечером 1 декабря в центре Киева был обстрелян внедорожник Range Rover, за рулем которого находился Вячеслав Соболев. В результате стрельбы погиб его трехлетний сын, который находился в салоне машины.

Этот Range Rover принадлежит фирме, которая является фигурантом дела о финансировании группировки «ДНР».

Вячеслав Соболев родом из Енакиево Донецкой области. В 90-х он основал в Донецке первую сеть супермаркетов «Обжора».

Сейчас Соболев является депутатом Киевского облсовета от «БПП «Солидарность» и владельцем столичного ресторана «Марио».

В октябре 2015 года тогдашний глава парламентской фракции БПП Юрий Луценко заявил, что Соболев продал сеть «Обжора» еще в 2007 году. Также о продаже супермаркетов говорил и сам Соболев.

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