Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Следователь из Станицы Луганской возглавил отдел ГБР по делам Майдана

02 декабря 2019, 20:28

Следователь из Станицы Луганской возглавил отдел ГБР по делам Майдана

Отдел Государственного бюро расследований по делам Майдана временно возглавил бывший следователь из Станицы Луганской Луганской области Павел Никульников. Об этом говорится в ответе ГБР на запрос РБК-Украина.

Павел Никульников назначен временно исполняющим обязанности начальника отдела по расследованию преступлений против активистов Майдана. Всего в отделе работают 13 следователей.

Никульников до конца 2018 года занимал должность начальника следственного отдела в Станично-Луганском районе, а затем перешел на работу в ГБР.

Ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщал, что уголовные производства касательно событий во время Революции Достоинства 2013−14 годов будут распределены между ГБР, Национальной полицией, Национальным антикоррупционным бюро и Службой безопасности Украины.

Адвокат, представляющий интересы семей Героев Небесной сотни, Евгения Закревская объявила голодовку до возобновления следствия по делам Майдана.

ТЕГИ

Организации
ГБР
Прочее
евромайдан
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:58
Секретарь СНБО: Сюжеты о якобы планах по выселению Донбасса — неслучайный фейк
12:09
Пушилин предложил сделать украинский язык необязательным в школах при «ДНР»
09:40
Россия выдала аккредитацию первому вузу под контролем «ЛНР»
09:05
Украинизация «ДНР» и «украиногейт» в США ►
13:42
В «ЛНР» заявили, что российские паспорта получили более 48 тысяч человек
23:49
Пушилин заявил, что «закон о границах ДНР» - для внутреннего пользования
21:57
Простояли 4 часа и развернулись обратно. В ОБСЕ рассказали о ситуации на блокпостах «ДНР»
20:55
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
16:51
В «ЛНР» заявили о сложной ситуации с распространением ВИЧ
12:13
«ДНР» обозначила в своих «границах» всю Донецкую область
22:50
Суд заочно приговорил главу «МЧС ДНР» к 12 годам тюрьмы
21:47
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:35
«ДНР» заявила о ранении мужчины на окраине Донецка
09:16
Вступил в силу новый порядок пересечения КПВВ на Донбассе
08:55
В Раде создают программу соцзащиты жителей Донбасса. Учтена выплата пенсий Донецку и Луганску
все новости
20:28
Следователь из Станицы Луганской возглавил отдел ГБР по делам Майдана
19:28
ЦИК разрешила менять место голосования в режиме онлайн
18:39
ГПУ назначила нового прокурора Луганской области
18:10
Как могут повлиять Facebook, YouTube на местные выборы на Донбассе
17:47
Зеленский: Без диалога с Путиным урегулирование на Донбассе — это бег на месте
17:18
«Правый сектор» отрицает причастность к нападению на Соболева
16:46
Зеленский: Проведение «нормандской» встречи — уже победа Украины
16:36
Украина хочет стать «страной в смартфоне». Вот как это получилось у Эстонии ►
16:14
Убийцам сына Вячеслава Соболева грозит пожизненное заключение
15:49
Зверобой не пришла на допрос к следователю ГБР
15:47
В Кремле готовы к тому, что Зеленский поднимет вопрос Крыма на «нормандской» встрече
14:58
Секретарь СНБО: Сюжеты о якобы планах по выселению Донбасса — неслучайный фейк
14:48
Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в отказе арестовывать Цемаха
13:59
Зеленский допустил переговоры о транзите газа в рамках «нормандской» встречи, но без привязки к Донбассу
13:46
Погибшие вчера на Донбассе бойцы были сотрудниками СБУ
все новости
ВИДЕО
Как могут повлиять Facebook, YouTube на местные выборы на Донбассе
02 декабря, 18:10
Украина хочет стать «страной в смартфоне». Вот как это получилось у Эстонии ►
02 декабря, 16:36
Украинизация «ДНР» и «украиногейт» в США ►
01 декабря, 09:05
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция