Зеленский собирает СНБО перед «нормандской» встречей

Президент Владимир Зеленский проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором обсудит подготовку к встрече в «нормандском формате». Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время открытия конференции Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов в Киеве.



«Я планировал послушать тут выступления, но, к сожалению, президент собирает Совет национальной безопасности и обороны. Готовимся к встрече в "нормандском формате"», — сказал глава МВД.



Также Аваков отметил, что сегодня проведет встречу с временным поверенным США в Украине Уильямом Тейлором.

9 декабря «нормандская четверка» (Украина, РФ, Франция, Германия) соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.



Смотрите также:





