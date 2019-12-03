Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В России выделили 144 миллиона рублей на обустройство пунктов выдачи паспортов жителям Донбасса

03 декабря 2019, 16:13

В России выделили 144 миллиона рублей на обустройство пунктов выдачи паспортов жителям Донбасса

Более 144 миллионов рублей выделено МВД России для открытия четырех новых дополнительных пунктов выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, эти пункты будут открыты в Ростовской области. Также отмечается, что МВД обязано проконтролировать использование бюджетных средств и отчитаться до 1 февраля 2020 года.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

1 мая Путин упростил порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.

Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России. 

8 мая Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса. 

ТЕГИ

Прочее
Россия-Украина российское гражданство

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:12
СБУ объявила в розыск Цемаха
13:59
Автомобиль наблюдателей ОБСЕ перевернулся в Макеевке
11:42
В «ДНР» назвали число ВИЧ-положительных людей
22:56
ОБСЕ видела неразорвавшийся снаряд РСЗО «Ураган» в поселке на Луганщине
22:28
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
14:58
Секретарь СНБО: Сюжеты о якобы планах по выселению Донбасса — неслучайный фейк
12:09
Пушилин предложил сделать украинский язык необязательным в школах при «ДНР»
09:40
Россия выдала аккредитацию первому вузу под контролем «ЛНР»
09:05
Украинизация «ДНР» и «украиногейт» в США ►
13:42
В «ЛНР» заявили, что российские паспорта получили более 48 тысяч человек
23:49
Пушилин заявил, что «закон о границах ДНР» - для внутреннего пользования
21:57
Простояли 4 часа и развернулись обратно. В ОБСЕ рассказали о ситуации на блокпостах «ДНР»
20:55
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
16:51
В «ЛНР» заявили о сложной ситуации с распространением ВИЧ
12:13
«ДНР» обозначила в своих «границах» всю Донецкую область
все новости
17:17
Три украинские партии назвали «красные линии», которые нельзя нарушить на «нормандском» саммите
17:02
Украина продлила транзит российской нефти в ЕС
16:13
В России выделили 144 миллиона рублей на обустройство пунктов выдачи паспортов жителям Донбасса
15:55
Арахамия считает необходимой личную встречу Зеленского с Путиным
15:30
Новый законопроект не предусматривает выплату пенсий прямо в Донецке и Луганске, пояснила депутат
14:41
Подозреваемые в убийстве сына Соболева покинули батальон полгода назад
14:12
СБУ объявила в розыск Цемаха
13:59
Автомобиль наблюдателей ОБСЕ перевернулся в Макеевке
13:23
Пристайко: Украина ждет выхода российских военных со своей территории
13:22
Как минимум 14 украинцев пострадали в ДТП с автобусом в России
12:58
Кремль отказался комментировать присутствие украинской полиции рядом с участком разведения на Донбассе
12:24
Разумков не стал комментировать возможную встречу Путина с Зеленским
12:09
Рада поддержала перезапуск ГБР. Это разблокирует расследование дел Майдана
11:42
В «ДНР» назвали число ВИЧ-положительных людей
10:54
Зеленский призвал обновить руководство ГБР
все новости
ВИДЕО
Как могут повлиять Facebook, YouTube на местные выборы на Донбассе
02 декабря, 18:10
Украина хочет стать «страной в смартфоне». Вот как это получилось у Эстонии ►
02 декабря, 16:36
Украинизация «ДНР» и «украиногейт» в США ►
01 декабря, 09:05
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция