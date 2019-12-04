Зеленский рассчитывает на «большой обмен» пленными до конца года

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на встрече в «нормандском формате» 9 декабря договориться о проведении до конца года обмена удерживаемыми лицами по формуле «всех установленных на всех установленных».



«Я очень хотел бы, чтобы Новый год наши люди встретили со своими семьями у себя дома в Украине. <...> Я действительно очень хочу большого обмена, который, начиная с Минска, называется "всех на всех". Меня интересуют именно все наши, чтобы они были дома» — сказал Зеленский во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном в Киеве.



Кроме того, президент считает, что «если все стороны захотят прекращения войны так, как этого хотим мы», то удастся добиться серьезных результатов о «выведении всех войск, незаконных вооружений». «Это также очень важный вопрос, и я хотел бы понимать хотя бы рамки этих сроков», — отметил Зеленский.



Украинский лидер также уверен, что на встрече будет подниматься вопрос возможности местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. «Для нас самое главное, чтобы это происходило по законодательству Украины, чтобы там были представлены все наши партии, не только наши, но и иностранные наблюдатели, и был открытый безопасный доступ журналистов», — указал он.



Кроме того, Зеленский намерен поднять вопрос о формате и сроках передачи украинской границы на Донбассе под украинский контроль.

9 декабря лидеры «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) соберутся на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.