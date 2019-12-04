Бизнесмен Соболев отрицает спонсирование «ДНР»

Бизнесмен и депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев отрицает, что финансировал группировку «ДНР».



Во время общения с журналистами он отметил, что живет в Киеве с 2006 года, а его два дома в Донецке в 2014 году захватили боевики.



«Когда некоторые издания четыре года за деньги меня пытались облить грязью, я вам могу ответить следующее: в 2014 году в один дом в Донецке, где сын жил, приехали на БТР, а во втором доме устроили склад боеприпасов», — сказал Соболев.



Также он подчеркнул, что подозреваемых в покушении на него, во время которого погиб его трехлетний сын, не оправдывает, что они воевали на Донбассе на украинской стороне, а после не смогли адаптироваться в мирной жизни. «У меня в жизни были ситуации, когда кроме спортивных штанов надеть ничего не было. <...> Я же не пошел чью-то жизнь забирать. Неважно, кто в какой ситуации, какие в жизни сложности. Людьми нужно оставаться», — сказал Соболев.

Вечером 1 декабря в центре Киева был обстрелян внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП «Солидарность» и владелец столичного ресторана «Марио» Вячеслав Соболев. В результате стрельбы погиб его трехлетний сын, который находился в салоне машины.



Range Rover принадлежит фирме, которая является фигурантом дела о финансировании группировки «ДНР».



Вячеслав Соболев родом из Енакиево Донецкой области. В 90-х он основал в Донецке первую сеть супермаркетов «Обжора».



В октябре 2015 года тогдашний глава парламентской фракции БПП Юрий Луценко заявил, что Соболев продал сеть «Обжора» еще в 2007 году. Также о продаже супермаркетов говорил и сам Соболев.