Избирательные права переселенцев закрепят в следующем году

Избирательные права переселенцев будут «вшиты» в Избирательный кодекс, но эти положения потребуют дополнительной проработки в следующем году. Об этом заявил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Александр Качура.



«Мы вшили в [избирательный] кодекс [права внутренне перемещенных лиц], но это потребует дополнительного осмысления и отработки в следующем году, чтобы мы уже до новых избирательных процессов эти вопросы урегулировали», — сказал он журналистам в кулуарах парламента.



Депутат добавил, что сейчас в Раде обрабатывают предложения общественных и международных организаций касательно избирательных прав ВПЛ.



Качура пояснил, что сегодня парламент рассмотрит 17 предложений президента Владимира Зеленского в Избирательный кодекс. После этого документ будет направлен на подпись Зеленскому. «Если у президента будут какие-то замечания, он сможет вернуть. Но я думаю, что он подпишет Избирательный кодекс», — подчеркнул парламентарий.



Он добавил, что после этого депутаты начнут дорабатывать кодекс, внося туда пункты, которые предлагают эксперты. Качура напомнил, что президент отмечал в совем представлении, что его 17 пунктов не являются исчерпывающими.