У Зеленского рассчитывают синхронизировать местные выборы на Донбассе со всеукраинскими. Названа дата

Команда президента Владимира Зеленского рассчитывает, что выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей пройдут в один день со всеукраинскими местными выборами — 31 октября 2020 года. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак во время сегодняшнего выступления в Chatham House в Лондоне, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



«Мы хотим провести выборы одновременно по всей Украине 31 октября 2020 года», — сказал Ермак.



Он выразил надежду, что во время встречи «нормандской четверки» 9 декабря в Париже стороны обсудят вопрос обеспечения безопасности в ОРДЛО перед выборами, а также доступа туда украинских СМИ и кандидатов.



«Кто-то должен обеспечивать порядок на этой территории и допустить наблюдателей, украинские медиа и кандидатов. А этот вопрос будет обсуждаться в Париже, я надеюсь. Но это обязательно будет происходить при участии ОБСЕ. И мы уже говорим с ОБСЕ о расширении их мандата», — отметил Ермак.



Дополняется...