Сайдик покидает пост посла ОБСЕ в переговорах по Донбассу

Швейцарская дипломат Хайди Грау заменит австрийского дипломата Мартина Сайдика на посту специального представителя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе. Об этом сообщает «Укринформ».



Грау представил председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак во время открытия пленарной сессии 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в четверг в Братиславе.



«Я бы хотел выразить свою благодарность за замечательную и ценную работу моему специальному представителю в Украине и в Трехсторонней контактной группе послу Сайдику. А также официально объявить о назначении посла Хайди Грау как его преемника», — сказал он.



Сайдик был назначен спецпредставителем председателя ОБСЕ в Украине в июне 2015 года вместо Хайди Тальявини.