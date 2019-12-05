Госдеп: Выборы на Донбассе должны проходить при условии безопасности

И.о помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, посол Филипп Рикер заявил, что политическая часть Минских соглашений должна выполняться вслед за частью о безопасности. Об этом он сказал на встрече министров иностранных дел ОБСЕ в четверг в Братиславе, куда он прибыл после визита в Киев, передает «Европейская правда».



«Политический аспект Минских соглашений и других будущих договоренностей должен быть выполнен только после того, как это позволят условия безопасности», — отметил Рикер.



Он также возложил на Россию ответственность за нынешнюю ситуацию с безопасностью в Европе.



«Европейская среда безопасности отмечена недоверием и тяжелыми конфликтами. Это результат действий одной-единственной страны-члена ОБСЕ — России. На этой встрече наш посыл должен быть четкий — мы настаиваем на том, чтобы государства придерживались обязательств, которые они на себя взяли», — заявил дипломат.

Политическая часть Минских договоренностей предусматривает проведение выборов в отдельных районах Донбасса и предоставление этим территориям «особого статуса».