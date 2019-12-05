Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

СМИ: Адвокат Трампа встретился с Шокиным

05 декабря 2019, 15:46

СМИ: Адвокат Трампа встретился с Шокиным

Адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани встретился с бывшим генеральным прокурором Виктором Шокиным. Об этом сообщают «Українські Новини» со ссылкой на информированный источник.

«Уже была одна встреча в ходе визита Джулиани», — сказал он.

Собеседник не сообщил, что обсуждалось на этой встрече.

При этом он сообщил, что в ближайшее время состоится еще одна встреча Шокина и Джулиани.

«Вторая встреча обсуждается. Возможно это будет в Украине, а возможно и за границей», — отметил источник.

В то же время, сам Джулиани не смог объяснить, зачем он приезжал в Украину на этой неделе, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Впрочем, я не могу объяснить... Я даже не могу подтвердить это», — сказал он в ответ на вопрос ведущего телевизионной программы «Америка на этой неделе».

ТЕГИ

Люди
Рудольф Джулиани
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:00
Пушилин признал, что СМИ «ДНР» не показывают «реальную обстановку»
10:03
В Донецк и Луганск прибыл очередной «гумконвой» России
09:26
В «ДНР» назначили нового «мэра» Иловайска
22:32
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
13:40
«ДНР» задолжала зарплату железнодорожникам
12:28
В «ДНР» признали проблему задержек на блокпостах
11:03
В Донецке могут закрыть «академию», которую создали при Захарченко
10:00
КПВВ «Гнутово» 5 декабря работать не будет
09:30
Участнику «народной милиции ЛНР» заочно сообщено о подозрении
23:10
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:41
ОБСЕ видела противотанковую гранату на дороге, где люди пересекают линию соприкосновения
14:12
СБУ объявила в розыск Цемаха
13:59
Автомобиль наблюдателей ОБСЕ перевернулся в Макеевке
11:42
В «ДНР» назвали число ВИЧ-положительных людей
22:56
ОБСЕ видела неразорвавшийся снаряд РСЗО «Ураган» в поселке на Луганщине
все новости
18:02
В «Нафтогаз» собираются развивать альтернативную энергетику на Донбассе
17:23
В Украине до сих пор нет учета переселенцев, которым нужно жилье
17:04
США намекнули РФ на вывод войск из Донбасса после «нормандской» встречи
17:00
Пушилин признал, что СМИ «ДНР» не показывают «реальную обстановку»
16:17
Задержанного на админгранице с Крымом члена «Единой России» отпустили
16:05
Украинский Cosmopolitan уволил журналистку за пост, в котором она высмеяла похороны полковника СБУ
15:46
СМИ: Адвокат Трампа встретился с Шокиным
15:22
Двое депутатов от «Слуги народа» подрались друг с другом в Раде
14:59
Госдеп: Выборы на Донбассе должны проходить при условии безопасности
14:43
Украинцам могут запретить пересекать границу с РФ по внутреннему паспорту
14:24
Сайдик покидает пост посла ОБСЕ в переговорах по Донбассу
14:22
Москва снова выступила за прямые переговоры Киева с ОРДЛО
13:45
Киев предлагает заменить представителей ОРДЛО на переговорах в Минске
13:38
Украина не отказывается от стены на Донбассе в случае провала «нормандского» саммита
13:04
У Зеленского готовы изменить Конституцию после «нормандской» встречи
все новости
ВИДЕО
Пушилин признал, что СМИ «ДНР» не показывают «реальную обстановку»
05 декабря, 17:00
Киев предлагает заменить представителей ОРДЛО на переговорах в Минске
05 декабря, 13:45
Зеленский планирует продлить закон об «особом статусе» Донбасса после встречи в Париже
05 декабря, 11:55
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция