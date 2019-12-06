Представитель Украины в ТКГ: Представлять Донбасс на переговорах должны его жители

Украинская сторона предлагает, чтобы отдельные районы Донецкой и Луганской областей на переговорах в Минске представляли «настоящие жители» этих территорий, живущие как на неподконтрольной части Донбасса, так и переселенцы. Об этом в эфире «1+1» заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников.



«На сегодняшний день позиция украинской стороны, которую озвучил господин Ермак в Лондоне, заключается в том, что представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей могут быть настоящие жители этих территорий, которые сегодня проживают как на временно оккупированных территориях, так и в Украине», — сказал он.



По его мнению, нужно создавать диалоговую платформу среди «именно жителей этих территорий, которые сегодня проживают в Украине, свободной Украине и Украине оккупированной».



Резников отметил, что это не его вопрос определять, кто бы мог быть данными представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей со стороны Украины.



Однако предположил, что такими представителями могли бы быть представители районных советов, действующих на тех территориях до 2014 года.



5 декабря на встрече в Chatham House в Лондоне помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что украинская сторона будет предлагать привлечь к переговорам ТКГ в Минске представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые проживают на подконтрольной Украине территории.