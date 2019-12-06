В «ДНР» забрали «мандат» у «депутата», который критиковал Пушилина

Так называемый парламент при группировке «ДНР» досрочно прекратил «полномочия» «депутата» Евгения Орлова. Об этом сообщает сепаратистский ресурс ДАН.



Такое решение было принято большинством голосов: предложение поддержали 74 «депутата», четверо проголосовало против, восемь воздержались. Отмечается, что с сегодняшнего дня место «депутата» в «парламенте» остается вакантным.



В пресс-службе «народного совета» уточнили, что постановление о прекращении «полномочий» Орлова принято «в связи с утратой доверия».

Евгений Орлов входил во фракцию «Свободный Донбасс» и был связан с бывшим «народным губернатором» Павлом Губаревым.



На сайте DNR LIVE, который входит в орбиту Губарева, Орлов публиковал критические колонки в адрес руководства «ДНР» и, в частности, главы группировки Дениса Пушилина.