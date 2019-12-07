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СМИ: Директор донецкого филиала «Укрзализныци» уволен из-за мошенничества

07 декабря 2019, 17:42

СМИ: Директор донецкого филиала «Укрзализныци» уволен из-за мошенничества

Директор Донецкого регионального филиала «Укрзализныци» Сергей Бугаев уволен из-за махинаций в тендерных закупках. Об этом «Экономической правде» сообщил источник в компании.

По словам собеседника, причиной увольнения стала «организация Бугаевым противоправной схемы "поборов" с участников тендерных закупок, а также привлечение к проведению закупок сомнительных предприятий и родственников».

«В течение последних лет, когда региональный филиал возглавлял Бугаев, победителями закупок на поставку товаров, работ/услуг становились предприятия, которые не имели ни опыта выполнения таких работ/услуг, ни материально-технической базы, ни соответствующих квалифицированных работников», — сказал он.

Собеседник отмечает, что результатом таких действий руководителя регионального филиала стали многочисленные уголовные производства, начатые правоохранительными органами по факту служебных злоупотреблений и присвоение имущества «Укрзализныци».

«К своей противоправной деятельности Бугаев привлек своих близких родственников и друзей. Некоторые из них были назначены на ключевые должности на предприятии, связанные с проведением закупок и распоряжением имуществом филиала», — говорит представитель УЗ.

По его данным, Бугаев требовал «откаты» в сумме 20-30% от суммы закупок.

«Фактически участие принимают одни и те же коммерческие структуры. Кроме того, лично подбирал членов тендерного комитета, для принятия необходимых решений. "Крышевал" главу филиала известный представитель прошлой власти», — сказал собеседник.

По его словам, речь идет о сопредседателе парламентской фракции «Европейская солидарность» Артуре Герасимове, который после проигрыша Петра Порошенко на президентских выборах потерял свое влияние на УЗ.

В пресс-службе «Укрзализныци» информацию об увольнении Бугаева официально подтвердили, однако никаких других подробностей пока не предоставили.

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