Как врачи-волонтеры лечат людей в «серой зоне» Донбасса ►
Двадцать восемь волонтеров, из которых тринадцать - профильные врачи, неделю провели в Луганской области. На границе с оккупированной территорией в Попаснянском районе они бесплатно обслуживали жителей маленьких сел.
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