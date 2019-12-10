Песков: Путин был не согласен с формулировкой Зеленского «оккупированный Донбасс»

Президент России Владимир Путин не согласен с формулировкой Зеленского «оккупированный Донбасс», которую тот использовал во время переговоров в «нормандском формате». Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.



«В ходе переговоров каждый раз выступающие делали оговорку. То есть, «как вы говорите, "оккупированные территории", с чем мы не соглашаемся», — пояснил Песков.



По его словам, все четко подчеркивали свое несогласие с той или иной формулировкой.



«Путин неоднократно и постоянно повторяет то, что он не согласен с подобной формулировкой, но тем не менее эта формулировка используется украинскими визави. На переговорах эта ситуация такая рабочая. От своих формулировок никто не отказывается, но и о своем несогласии никто не стесняется говорить», — заключил Песков.